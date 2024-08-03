Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова призналась, что у неё есть любимый мужчина
Как специи помогают регулировать уровень сахара и холестерина в крови
"Головоломка 2" вошла в десятку самых кассовых фильмов, обогнав "Мстителей"
Турист нашел дешевую альтернативу Сочи и Крыму на Азовском море
Эксперт предрёк крах экономики США из-за финансовой системы БРИКС
В России предложили страховать риски при переходе на отечественное ПО
Константин Хабенский закрывает свой продюсерский центр
Nature Communications: вакцинация от COVID-19 снижает риск инсульта
Совет Федерации уточнил порядок проведения капремонта МКД
Тайны "всё включено": почему ваши ожидания могут не совпадать с реальностью

Система "всё включено" отличается не только по странам, но и по отелям

1:20
Туризм

Конкретные стандарты для включения или исключения услуг в пакет "всё включено" при бронировании отеля отсутствуют в любой стране мира, сообщает RG. ru.

Система "всё включено" отличается не только по странам, но и по отелям
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты подчеркивают, что содержание пакета all inclusive определяется каждым отелем или сетью отелей самостоятельно. Например, в Турции спектр услуг варьируется от круглосуточного питания с импортными дорогими напитками до стандартного трёхразового питания с местным алкоголем, который не всегда отличается высоким качеством.

Иногда концепция "всё включено" может регулироваться законодательством страны или региона, в котором расположен отель. Так, в ОАЭ в эмирате Шарджа действует запрет на алкоголь, и все отели предлагают исключительно "безалкогольный" вариант all inclusive. Более того, если владелец отеля проживает в Шардже, даже если сам отель находится в другом эмирате, алкоголь в нём также отсутствует.

Стоит отметить, что концепция all inclusive не всегда подразумевает шведский стол. Некоторые отели предлагают питание в своих ресторанах по меню (система а-ля карт), а другие договариваются с соседними заведениями о предоставлении обедов и ужинов (система dine around).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
В России предложили страховать риски при переходе на отечественное ПО
Константин Хабенский закрывает свой продюсерский центр
Nature Communications: вакцинация от COVID-19 снижает риск инсульта
Совет Федерации уточнил порядок проведения капремонта МКД
Эксперты сомневаются в эффективности перемещения госкомпаний из Москвы в регионы
Система "всё включено" отличается не только по странам, но и по отелям
Удивите всех: невероятно вкусный абрикосовый пирог за 45 минут без духовки
Рядом с вишней нельзя сажать яблоню
Новинка от TCL: 34-дюймовый монитор с кривизной 1000R и частотой 165 Гц
Ольга Бузова не отреагировала на просьбу Натальи Красновой перестать петь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников