Тайны "всё включено": почему ваши ожидания могут не совпадать с реальностью

Система "всё включено" отличается не только по странам, но и по отелям

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Конкретные стандарты для включения или исключения услуг в пакет "всё включено" при бронировании отеля отсутствуют в любой стране мира, сообщает RG. ru.

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Эксперты подчеркивают, что содержание пакета all inclusive определяется каждым отелем или сетью отелей самостоятельно. Например, в Турции спектр услуг варьируется от круглосуточного питания с импортными дорогими напитками до стандартного трёхразового питания с местным алкоголем, который не всегда отличается высоким качеством.

Иногда концепция "всё включено" может регулироваться законодательством страны или региона, в котором расположен отель. Так, в ОАЭ в эмирате Шарджа действует запрет на алкоголь, и все отели предлагают исключительно "безалкогольный" вариант all inclusive. Более того, если владелец отеля проживает в Шардже, даже если сам отель находится в другом эмирате, алкоголь в нём также отсутствует.

Стоит отметить, что концепция all inclusive не всегда подразумевает шведский стол. Некоторые отели предлагают питание в своих ресторанах по меню (система а-ля карт), а другие договариваются с соседними заведениями о предоставлении обедов и ужинов (система dine around).