Американцы против россиян: сравнение гигиенических привычек — что удивило трэвел-блогера

Россиянин раскрыл различия в гигиенических привычках американцев и россиян

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский трэвел-блогер и путешественник, посетивший Америку, поделился своими наблюдениями относительно отношения американцев к вопросам гигиены.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

По мнению автора, в США родители не придают должного значения обучению детей правилам гигиены, в отличие от российских матерей. Он также отметил, что американцы часто не снимают уличную обувь в доме и реже убираются, что приводит к накоплению грязи и неприятным запахам.

Блогер также указал, что многие американцы носят одежду до тех пор, пока она не износится, вместо того чтобы стирать ее регулярно. Это, по мнению автора, способствует не только плохому внешнему виду, но и неприятному запаху у некоторых американцев.