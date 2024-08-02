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Миллениалы vs Зумеры: как поколения разные подходят к доплате за комфорт в путешествиях

Миллениалы стали тратить на путешествия больше зумеров

2:14
Туризм

Миллениалы готовы в среднем тратить на комфорт при покупке билетов на самолет около 3 000 рублей, тогда как зумеры — только 1 500 рублей. Эти данные предоставила Екатерина Долгих, директор по маркетингу одной из компаний по продаже билетов, в интервью с "Газетой.ру".

Миллениалы стали тратить на путешествия больше зумеров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Долгих, миллениалы склонны доплачивать за выбор места, дополнительный багаж, приоритетную поддержку и возврат билетов. Зумеры, напротив, чаще доплачивают только за удобные места и дополнительный багаж.

Она также уточнила, что средняя стоимость полного пакета услуг (включающего онлайн-регистрацию, выбор конкретного места, оплату дополнительного багажа, приоритетную поддержку, возврат билетов и выбор особого питания) составляет 8 100 рублей.

Согласно статистике, каждый третий россиянин предпочитает онлайн-регистрацию. Из этих людей 58% составляют зумеры, а 42% — миллениалы. Выбор конкретного места на борту чаще всего предпочитают миллениалы (46%), тогда как только 12% зумеров выбирают эту услугу. Выбор места становится особенно востребованным среди всех поколений.

Долгих отметила, что места у окна в передней части салона и у аварийных выходов с большим расстоянием между креслами пользуются наибольшим спросом, так как позволяют сэкономить время при посадке и выходе из самолета.

Наименее популярной опцией оказалось дополнительное питание — его выбрали лишь 2,6% опрошенных, из которых почти 2% составляют зумеры.

Ранее юристы советовали планировать отпуск на месяцы с максимальным количеством рабочих дней. В 2025 году такими месяцами будут июль и октябрь (по 23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Эксперты также рекомендуют избегать отпусков в праздничные месяцы, когда стоимость рабочего дня выше, что делает отдых менее выгодным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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