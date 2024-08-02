Как избежать пищевых отравлений в путешествиях: советы врача-эксперта

Врач-эксперт посоветовала отказаться от уличной еды в поездках

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Серёжина порекомендовала следующее для предотвращения пищевых отравлений в поездках: чаще мойте руки и избегайте уличной пищи.

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После купания в водоёмах следует обязательно принимать душ с мылом и полоскать рот, так как вода может быть загрязнена, — советует специалист в интервью РИАМО.

Также врач посоветовала воздерживаться от блюд, содержащих сырые ингредиенты, таких как тартар, шаурма и салаты, особенно в тёплую погоду.

Серёжина подчеркнула важность проверки чистоты заведений, в которых вы едите: обратите внимание на состояние помещения и персонала. Важно, чтобы повар был в чистой униформе и с убранными волосами, а столовые приборы — чистыми.