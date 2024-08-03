Россияне пожаловались на отравление в отеле в Кемере

Туристы жалуются на антисанитарию и плохое питание в отеле в Кемере

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, отдыхавшие в Beldibi Beach Hotel 4* в Кемере, пожаловались на отравление и скудное питание.

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Выбор блюд на шведском столе ограничен, мясо подают только на ужин. Турист Сергей сообщил, что его семья отравилась на четвертый день пребывания, и предположил, что причина может быть в разбавленных соках. В отеле ограниченный выбор блюд на завтрак и обед. После жалоб ассортимент немного расширили. Сергей также отметил, что грязный бассейн может быть источником инфекции.

Туристы попросили туроператора переселить их в другой отель, но предложенный вариант был дорогим. Стоимость их тура составляла 140 тыс. руб., и они остались недовольны испорченным отпуском.

Туристы могут требовать компенсацию за некачественный отдых через туроператора, но такие претензии часто удовлетворяются только в суде. Необходимо предоставить доказательства, такие как фото и видео, а также медицинские заключения.