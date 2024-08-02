РЖД ввели ароматизацию воздуха на новом вокзале в Переславле-Залесском

В Переславле-Залесском открылся вокзал с функцией ароматизации воздуха

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

РЖД, участвуя в развитии туризма в городах Золотого кольца России, открыли новый вокзал в Переславле-Залесском, где впервые была внедрена функция ароматизации воздуха, используется аромат хлопка – "ненавязчивый, почти нейтральный".

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Вокзал построен с применением блочно-модульных технологий и с использованием лучших отечественных материалов.

"Особое внимание мы уделили художественному облику вокзала, отражающему эпоху ХIX-ХХ веков. Надеемся, что его открытие привлечет больше внимания к такому замечательному городу, как Переславль-Залесский, и уже в ближайшее время пассажиропоток увеличится, появится возможность запустить дополнительные поезда в сообщении с городами Ярославской области и с другими регионами", – поделился первый замглавы РЖД Вадим Михайлов.

На вокзале пассажиры могут воспользоваться электронной очередью, Wi-Fi, USB-зарядками, детской игровой комнатой, буфетом и интерактивным терминалом "Виртуальный путеводитель".