РЖД ввели ароматизацию воздуха на новом вокзале в Переславле-Залесском

РЖД, участвуя в развитии туризма в городах Золотого кольца России, открыли новый вокзал в Переславле-Залесском, где впервые была внедрена функция ароматизации воздуха, используется аромат хлопка – "ненавязчивый, почти нейтральный".
Вокзал построен с применением блочно-модульных технологий и с использованием лучших отечественных материалов.
"Особое внимание мы уделили художественному облику вокзала, отражающему эпоху ХIX-ХХ веков. Надеемся, что его открытие привлечет больше внимания к такому замечательному городу, как Переславль-Залесский, и уже в ближайшее время пассажиропоток увеличится, появится возможность запустить дополнительные поезда в сообщении с городами Ярославской области и с другими регионами", – поделился первый замглавы РЖД Вадим Михайлов.
На вокзале пассажиры могут воспользоваться электронной очередью, Wi-Fi, USB-зарядками, детской игровой комнатой, буфетом и интерактивным терминалом "Виртуальный путеводитель".
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