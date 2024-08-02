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Российская тревел-блогерша побывала в Швеции и была шокирована привычками местных

Россиянка поделилась впечатлениями о жизни в Швеции

1:33
Туризм

Российская тревел-блогерша посетила Швецию и отметила привычки местных жителей, которые могут показаться непривычными для россиян. В своем блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" она поделилась своими наблюдениями.

Россиянка поделилась впечатлениями о жизни в Швеции
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Автор рассказала, что шведы предпочитают скромный образ жизни и ценят социальное равенство. Демонстрация богатства или высокого статуса у них считается неуместной. В России, наоборот, принято подчеркивать свою индивидуальность и достижения.

Блогерша также обратила внимание на высокий уровень доверия среди шведов.

"Люди спокойно оставляют коляски и велосипеды на уличных парковках, у магазинов или во дворах, часто даже не пристегивая их замком, поскольку не боятся краж", — поделилась она.

Кроме того, шведы очень заботятся об экологии, сортируют мусор и используют многоразовые пакеты. "Надеюсь, что однажды и мы будем гордиться походом в магазин с авоськами", — выразила надежду блогерша.

Еще одним важным аспектом, по её мнению, является равенство мужчин и женщин во всех сферах жизни в Швеции. Она отметила, что местные жители гордятся этим.

"В России же роли мужчины и женщины более традиционны, и каждый выполняет свои функции в обществе и семье. Европейские идеи зачастую встречают сопротивление и непонимание у нас, а также подвергаются критике", — заключила путешественница.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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