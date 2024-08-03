Туристы из Великобритании, Франции и Германии выбирают Испанию для путешествий

Испанию посетило рекордное число иностранцев в период с января по июнь. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на национальный институт статистики королевства.
Страна приняла 42,5 миллиона зарубежных туристов. Это на 13,3% больше показателя прошлого года за аналогичный период. Также известно, что Испания стала наиболее популярной страной для путешествий среди туристов из Великобритании, Франции и Германии.
Ранее Pravda.Ru писала, что Таиланд в 2024 году должно посетить рекордное число жителей России.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.