На Камчатке определят, какой турпоток способна выдержать местная флора

На Камчатке появились специальные мониторинговые площадки. Об этом пишет агентство ТАСС.
Исследования в долине Налычево будут проводиться как минимум 5 месяцев. Они позволят определить, какой туристический поток способна выдержать местная растительность, и насколько путешественники могут навредить флоре природного парка. Инициатива проводится в рамках проекта "Хранители долины Налычево".
Природный парк был создан в 1995 году. Его площадь составляет примерно 287 тысяч гектаров. Он расположен в долине у реки Налычева и ограничен вулканами.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.