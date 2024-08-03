На Камчатке определят, какой турпоток способна выдержать местная флора

На Камчатке исследуют влияние человека на экосистему

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Камчатке появились специальные мониторинговые площадки. Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: unsplash.com by Olga Filonenko, PDM

Исследования в долине Налычево будут проводиться как минимум 5 месяцев. Они позволят определить, какой туристический поток способна выдержать местная растительность, и насколько путешественники могут навредить флоре природного парка. Инициатива проводится в рамках проекта "Хранители долины Налычево".

Природный парк был создан в 1995 году. Его площадь составляет примерно 287 тысяч гектаров. Он расположен в долине у реки Налычева и ограничен вулканами.