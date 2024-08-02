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"Этого допускать нельзя": Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией

Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией

0:45
Туризм

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что вероятность открытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией является нереальной, назвав это "невозможным". Об этом он сообщил в интервью газете Iltalehti.

Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Глава правительства отметил, что любое потенциальное открытие КПП в будущем потребует "ясного сигнала" от Москвы. Он добавил, что Хельсинки нужны гарантии того, что на пограничные пункты будут допускаться только лица с действительными проездными документами.

"Если открытие КПП приведет к такому же беспорядку, как в конце прошлого года, когда временно был открыт пограничный переход, этого допускать нельзя", — подчеркнул Орпо.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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