Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне"
Почему жир на животе не уходит: основные ошибки и их решение
Большинство спортсменов на Олимпиаде-2024 относятся к России дружелюбно
Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией
Что делать, если пожелтели листья огурцов
Эксперты рассказали, как не испортить кошку
Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после его интервью Дудю*
Оленченко: ЕС намерен добиться от Украины снятия запрета на транзит нефти из РФ
Аналитик Колядов предрёк снижение ставок по ипотеке в 2025 году на 2-3%
Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали лидерами по дешевизне рейсов за границу

Известны города с самыми дешевыми рейсами за границу

1:03
Туризм

В сентябре Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали лидерами по дешевизне рейсов за границу, согласно данным билетных сервисов, опубликованным газетой "Коммерсант".

Известны города с самыми дешевыми рейсами за границу
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Среди наиболее доступных направлений оказался Минск: из Петербурга в белорусскую столицу можно улететь за 3,7 тысячи рублей в одну сторону. Рейсы из Минеральных Вод в Актау и обратно начинаются от 9,6 тысячи рублей.

Также за 5,7-7 тысяч рублей из Казани, Сочи и Минеральных Вод можно добраться до Казахстана, Армении и Грузии. Кроме того, из Сочи доступны билеты в Стамбул за 7,8 тысячи рублей и в Абу-Даби за 11,7 тысячи рублей.

Самым выгодным зарубежным рейсом стал перелет из Москвы в Азербайджан: билет до Баку можно приобрести от 9,7 тысячи рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов "Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России? Любовь Степушова
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Финляндия исключила возможность открытия границ с Россией
Профессия врачевателя: от античности до наших дней
Что делать, если пожелтели листья огурцов
Эксперты рассказали, как не испортить кошку
Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после его интервью Дудю*
Оленченко: ЕС намерен добиться от Украины снятия запрета на транзит нефти из РФ
Аналитик Колядов предрёк снижение ставок по ипотеке в 2025 году на 2-3%
Тюрколог Полина Беккер: война на Ближнем Востоке выгодна ему самому
Нутрициолог Вишнякова не советует покупать разрезанные арбузы у частников
Рецепт хрустящей цветной капусты в панировочных сухарях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников