Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали лидерами по дешевизне рейсов за границу

Известны города с самыми дешевыми рейсами за границу

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сентябре Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали лидерами по дешевизне рейсов за границу, согласно данным билетных сервисов, опубликованным газетой "Коммерсант".

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Среди наиболее доступных направлений оказался Минск: из Петербурга в белорусскую столицу можно улететь за 3,7 тысячи рублей в одну сторону. Рейсы из Минеральных Вод в Актау и обратно начинаются от 9,6 тысячи рублей.

Также за 5,7-7 тысяч рублей из Казани, Сочи и Минеральных Вод можно добраться до Казахстана, Армении и Грузии. Кроме того, из Сочи доступны билеты в Стамбул за 7,8 тысячи рублей и в Абу-Даби за 11,7 тысячи рублей.

Самым выгодным зарубежным рейсом стал перелет из Москвы в Азербайджан: билет до Баку можно приобрести от 9,7 тысячи рублей.