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Как подготовиться к отпуску: медицинские проверки, которые нельзя пропустить

Почему нужно сдавать анализы перед отпуском?

1:50
Туризм

Когда мы собираемся в отпуск, обычно думаем о бронировании отеля, покупке билетов, обновлении гардероба и проверке чемодана. Однако часто мы забываем о важности проверки состояния своего здоровья, что может привести к неожиданным проблемам во время отдыха.

Почему нужно сдавать анализы перед отпуском?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению врача-эксперта медицинской компании "ЛабКвест" Веры Сережиной, перед поездкой важно посетить терапевта для общего осмотра и, при необходимости, сдать анализы для более точной диагностики.

"Врач измерит ваше давление, что особенно важно, поскольку перелет и изменение климата могут вызвать гипертонический криз. Кроме того, терапевт может направить вас к другим специалистам при наличии показаний", — отметила врач.

Вера Сережина также подчеркнула необходимость визита к стоматологу. Зубная боль может испортить любой отдых, а стоматологические услуги часто не покрываются медицинскими страховками. Поэтому стоит заранее проверить состояние зубов и пройти лечение, если это потребуется.

Кроме того, рекомендуется посетить отоларинголога и, для женщин, гинеколога, передает РИАМО. Также важно сдать ряд анализов перед поездкой. Вера Сережина советует пройти стандартное биохимическое обследование крови, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, анализ мочи и исследование микробиоты толстого кишечника.

"Будьте готовы к тому, что по результатам этих исследований врач может назначить дополнительные анализы, на которые потребуется время до поездки. Не пренебрегайте этим — позаботьтесь о своем здоровье заранее, чтобы ваш отпуск прошел без неприятных сюрпризов", — заключила специалист.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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