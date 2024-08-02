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Безвизовый режим России и Китая: 340 тысяч россиян посетили Китай, прогнозы на 2024 год

Как россияне и китайцы пользуются безвизовым режимом

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Туризм

С 1 августа 2023 года между Россией и Китаем введён взаимный безвизовый режим для туристических групп. Эта возможность оказалась более востребованной россиянами, чем китайскими туристами.

Как россияне и китайцы пользуются безвизовым режимом
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Согласно информации пресс-службы Минэкономразвития РФ, за последний год Россию посетило 240 тысяч туристов из Китая, в то время как количество россиян, побывавших в Китае, составило 340 тысяч. По оптимистичным прогнозам, в 2024 году Россию может посетить около двух миллионов китайских туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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