С 8 августа вводится полный таможенный контроль на границе Эстонии и России для всех пересекающих

Эстония ужесточает проверки на границе с Россией

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 8 августа все люди и грузы, пересекающие границу между Эстонией и Россией в Нарве, Койдуле и Лухамаа, будут подвергаться полному таможенному контролю вместо выборочного.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Abrosimov, CC BY-SA 4.0

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил:

"Каждый, кто пересекает границу, столкнётся с бюрократией".

Люди, пересекающие границу пешком, будут проходить досмотр багажа. Водителей будут опрашивать, багажники автомобилей проверять, а при необходимости проводить тщательный досмотр. Таким образом власти намерены усложнить уклонение от санкций, сообщает ERR.

На данный момент на российско-эстонской границе осуществляется контроль, ориентированный на риск. После 8 августа проверки на пограничных пунктах замедлятся.