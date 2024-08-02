С 8 августа вводится полный таможенный контроль на границе Эстонии и России для всех пересекающих

С 8 августа все люди и грузы, пересекающие границу между Эстонией и Россией в Нарве, Койдуле и Лухамаа, будут подвергаться полному таможенному контролю вместо выборочного.
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил:
"Каждый, кто пересекает границу, столкнётся с бюрократией".
Люди, пересекающие границу пешком, будут проходить досмотр багажа. Водителей будут опрашивать, багажники автомобилей проверять, а при необходимости проводить тщательный досмотр. Таким образом власти намерены усложнить уклонение от санкций, сообщает ERR.
На данный момент на российско-эстонской границе осуществляется контроль, ориентированный на риск. После 8 августа проверки на пограничных пунктах замедлятся.
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