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Грузия заработала 1,9 млрд долларов на туризме в первой половине 2024 года, несмотря на спад посещений из России

В Грузии сообщили о рекордных доходах в туристической сфере с начала 2024 года

1:03
Туризм

Национальная администрация туризма Грузии сообщила, что в первые шесть месяцев 2024 года туристическая отрасль страны принесла 1,9 миллиарда долларов. В июне доходы увеличились на 5,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом, доходы в этом году выросли почти на треть по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.

В Грузии сообщили о рекордных доходах в туристической сфере с начала 2024 года
Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Третье место по числу туристов заняли гости из стран Европейского союза и Великобритании, которые с начала года потратили 246 миллионов долларов. Лидером по числу туристов стала Турция с 623 тысячами туристов, за ней следует Россия с 527,5 тысячами отдыхающих.

Также отмечается снижение числа туристов из России. Власти зарегистрировали на 8,7% меньше визитов по сравнению с прошлым годом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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