В Европе рады российским туристам: Майя Котляр рассказала о дружелюбии в Греции и Италии

Эксперт рассказала, как европейцы относятся к русским туристам

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Греции и Италии рады видеть российских туристов, об этом рассказала эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр на своём Telegram-канале.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, CC0

Она отметила, что ни один из туристов, для которых её компания организовывала поездки в Европу, не сталкивался с негативным отношением. При пересечении границы путешественникам задают стандартные вопросы о цели поездки.

"Разве что европейцы, услышав русскую речь, могут спрашивать: "Как же вы сюда добрались?", приходится объяснять, что это не так уж и проблематично с множеством удобных стыковочных рейсов", — пояснила Котляр.

Также она добавила, что европейцы стараются избегать обсуждений на политические темы, если сами россияне их не затрагивают. По словам Котляр, с 2022 года ситуация значительно изменилась, а турпоток из России в страны ЕС увеличивается на 30 процентов.