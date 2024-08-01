В Европе рады российским туристам: Майя Котляр рассказала о дружелюбии в Греции и Италии

В Греции и Италии рады видеть российских туристов, об этом рассказала эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр на своём Telegram-канале.
Она отметила, что ни один из туристов, для которых её компания организовывала поездки в Европу, не сталкивался с негативным отношением. При пересечении границы путешественникам задают стандартные вопросы о цели поездки.
"Разве что европейцы, услышав русскую речь, могут спрашивать: "Как же вы сюда добрались?", приходится объяснять, что это не так уж и проблематично с множеством удобных стыковочных рейсов", — пояснила Котляр.
Также она добавила, что европейцы стараются избегать обсуждений на политические темы, если сами россияне их не затрагивают. По словам Котляр, с 2022 года ситуация значительно изменилась, а турпоток из России в страны ЕС увеличивается на 30 процентов.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.