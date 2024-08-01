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Горящие туры на август: доступные поездки в Турцию, ОАЭ, Таиланд и другие популярные направления

Отпуск в последний момент: туроператоры озвучили цены на горящие туры в августе

2:06
Туризм

Туристы, не спланировавшие летний отдых заранее, всё ещё могут воспользоваться горящими турами. Туроператоры предлагают путёвки с существенными скидками и вылетом в начале августа, сообщает АТОР.

Отпуск в последний момент: туроператоры озвучили цены на горящие туры в августе
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, CC BY-SA 3.0

Один из самых доступных туров в Турцию предлагает компания "ПАКС": поездка в Мармарис на 4 ночи с вылетом из Москвы 3 августа стоит 70,8 тыс. рублей. Из Санкт-Петербурга в Мармарис можно отправиться с "Интуристом" на 7 ночей за 90,5 тыс. рублей. Другие туроператоры предлагают туры в Турцию по цене от 107 тыс. до 240 тыс. рублей за неделю.

Цена недельных туров в ОАЭ начинается от 71,7 тыс. рублей. Такую путёвку предлагает туроператор "ПАКС" в Шарджу с проживанием в 4-звёздочном отеле и вылетом из Москвы 4 августа. С другими компаниями можно отправиться в Шарджу и Дубай по цене от 108,5 тыс. до 130 тыс. рублей.

Горящий тур в Таиланд на 11 ночей с проживанием в 3-звёздочном отеле стоит от 104,3 тыс. рублей в компании FUN&SUN. В пятизвёздочном отеле можно провести 8 ночей вдвоём за 167,5 тыс. рублей (вылет 4 августа из Санкт-Петербурга).

Путёвки в Шарм-эль-Шейх от FUN&SUN предлагаются по цене от 98,3 тыс. рублей (вылет из Санкт-Петербурга, проживание в 5-звёздочном отеле). Из Москвы в Египет можно отправиться за 134-157,3 тыс. рублей.

Кроме того, туроператоры предлагают горящие путевки во Вьетнам, на Кубу, Шри-Ланку, Занзибар, Кипр, Мальдивы и Бали.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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