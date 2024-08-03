Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивите всех: невероятно вкусный абрикосовый пирог за 45 минут без духовки
Рядом с вишней нельзя сажать яблоню
Новинка от TCL: 34-дюймовый монитор с кривизной 1000R и частотой 165 Гц
Ольга Бузова не отреагировала на просьбу Натальи Красновой перестать петь
С пловчихой из Словакии на Играх-2024 случился обморок после заплыва на 200 м
Симптомы аллергии у животных нельзя игнорировать
Почему ваши губы сохнут, несмотря на бальзам: главные аллергены
Эксперты назвали неожиданные причины ностальгии у россиян
Юрий Стоянов заявил, что знал Леонида Брежнева лично
Что посмотреть в Абу-Даби: главные достопримечательности и развлечения столицы ОАЭ

Пять реальных причин посетить столицу ОАЭ для туриста

3:20
Туризм

Объединённые Арабские Эмираты давно стали одним из самых популярных туристических направлений. Но если Дубай ассоциируется у большинства с роскошными небоскрёбами, шикарными пляжами и безудержным шопингом, то Абу-Даби предлагает путешественникам несколько иной, более спокойный и культурно-насыщенный отдых.

Пять реальных причин посетить столицу ОАЭ для туриста
Фото: commons.wikimedia.org by FritzDaCat, CC BY-SA 3.0

Архитектурные достопримечательности

Абу-Даби может похвастаться множеством уникальных архитектурных сооружений, которые привлекают внимание путешественников со всего мира. Жемчužной жемчужиной города является Большая мечеть шейха Зайда — одно из самых больших религиозных зданий на планете. Ее огромные купола, 80-метровые минареты и роскошные внутренние интерьеры поражают воображение.

Не менее впечатляющей достопримечательностью является Лувр Абу-Даби — впечатляющий музейный комплекс, возведенный по проекту знаменитого французского архитектора Жана Нувеля. Его необычный купол-зонтик создает причудливую игру света и тени, привлекая огромное количество посетителей.

Гастрономический туризм

Абу-Даби также известен своим стремительно развивающимся гастрономическим сектором. В эмирате можно попробовать блюда как местной арабской, так и интернациональной кухни высочайшего уровня. Здесь расположено множество ресторанов, отмеченных престижными гастрономическими гидами, включая рестораны с мишленовскими звездами.

Кроме того, Абу-Даби регулярно проводит масштабные гастрономические фестивали, где собираются лучшие шеф-повара со всего мира. Это идеальная возможность для гурманов насладиться вкуснейшими блюдами и познакомиться с кулинарными трендами.

Водные развлечения

Благодаря выходу к Персидскому заливу, Абу-Даби предлагает туристам множество возможностей для водного отдыха и развлечений. Здесь можно заняться дайвингом, серфингом, парусным спортом, рыбалкой, прогулками на яхтах и многим другим.

Особой популярностью пользуется остров Яс — искусственный остров, который, помимо автодрома Формулы-1, включает в себя аквапарк, парк развлечений и пляжи с кристально чистой водой. Это идеальное место для семейного отдыха и незабываемых впечатлений.

Культура и традиции

В Абу-Даби бережно хранят и продвигают национальную культуру и традиции эмиратцев. Туристы могут посетить тематические музеи, познакомиться с бедуинским укладом жизни, понаблюдать за соколиной охотой и даже принять участие в верблюжьих бегах.

Кроме того, в Абу-Даби проходит множество фестивалей, демонстрирующих музыкальное и художественное наследие ОАЭ. Все это делает эмират привлекательным направлением для путешественников, интересующихся культурой Ближнего Востока.

Таким образом, Абу-Даби предлагает туристам гораздо больше, чем просто роскошные отели и торговые центры. Здесь можно насладиться уникальной архитектурой, гастрономией мирового уровня, водными развлечениями и богатой культурой Арабского Востока. Неслучайно этот эмират привлекает все больше внимания путешественников.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Эксперты назвали неожиданные причины ностальгии у россиян
Юрий Стоянов заявил, что знал Леонида Брежнева лично
Пять реальных причин посетить столицу ОАЭ для туриста
Производство сыра в России удвоилось за 10 лет после введения продэмбарго
Секреты долголетия огуречных плетей: эффективные методы
Газета.Ru: умеренные дозы алкоголя не оказывают влияния на умственные способности
Том Круз может спуститься по канату с вершины стадиона на закрытии Олимпиады
Летние парфюмерные промахи: 7 ароматов, не подходящих для жаркой погоды
Спрос на автомобильные шины в РФ увеличился на 15% в первом полугодии 2024 года
Упражнения для сжигания жира на животе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников