Что посмотреть в Абу-Даби: главные достопримечательности и развлечения столицы ОАЭ

Пять реальных причин посетить столицу ОАЭ для туриста

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Объединённые Арабские Эмираты давно стали одним из самых популярных туристических направлений. Но если Дубай ассоциируется у большинства с роскошными небоскрёбами, шикарными пляжами и безудержным шопингом, то Абу-Даби предлагает путешественникам несколько иной, более спокойный и культурно-насыщенный отдых.

Фото: commons.wikimedia.org by FritzDaCat, CC BY-SA 3.0

Архитектурные достопримечательности

Абу-Даби может похвастаться множеством уникальных архитектурных сооружений, которые привлекают внимание путешественников со всего мира. Жемчužной жемчужиной города является Большая мечеть шейха Зайда — одно из самых больших религиозных зданий на планете. Ее огромные купола, 80-метровые минареты и роскошные внутренние интерьеры поражают воображение.

Не менее впечатляющей достопримечательностью является Лувр Абу-Даби — впечатляющий музейный комплекс, возведенный по проекту знаменитого французского архитектора Жана Нувеля. Его необычный купол-зонтик создает причудливую игру света и тени, привлекая огромное количество посетителей.

Гастрономический туризм

Абу-Даби также известен своим стремительно развивающимся гастрономическим сектором. В эмирате можно попробовать блюда как местной арабской, так и интернациональной кухни высочайшего уровня. Здесь расположено множество ресторанов, отмеченных престижными гастрономическими гидами, включая рестораны с мишленовскими звездами.

Кроме того, Абу-Даби регулярно проводит масштабные гастрономические фестивали, где собираются лучшие шеф-повара со всего мира. Это идеальная возможность для гурманов насладиться вкуснейшими блюдами и познакомиться с кулинарными трендами.

Водные развлечения

Благодаря выходу к Персидскому заливу, Абу-Даби предлагает туристам множество возможностей для водного отдыха и развлечений. Здесь можно заняться дайвингом, серфингом, парусным спортом, рыбалкой, прогулками на яхтах и многим другим.

Особой популярностью пользуется остров Яс — искусственный остров, который, помимо автодрома Формулы-1, включает в себя аквапарк, парк развлечений и пляжи с кристально чистой водой. Это идеальное место для семейного отдыха и незабываемых впечатлений.

Культура и традиции

В Абу-Даби бережно хранят и продвигают национальную культуру и традиции эмиратцев. Туристы могут посетить тематические музеи, познакомиться с бедуинским укладом жизни, понаблюдать за соколиной охотой и даже принять участие в верблюжьих бегах.

Кроме того, в Абу-Даби проходит множество фестивалей, демонстрирующих музыкальное и художественное наследие ОАЭ. Все это делает эмират привлекательным направлением для путешественников, интересующихся культурой Ближнего Востока.

Таким образом, Абу-Даби предлагает туристам гораздо больше, чем просто роскошные отели и торговые центры. Здесь можно насладиться уникальной архитектурой, гастрономией мирового уровня, водными развлечениями и богатой культурой Арабского Востока. Неслучайно этот эмират привлекает все больше внимания путешественников.