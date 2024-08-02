Морской дьявол проплыл у побережья Египта

Туристы заметили ската манту в море рядом с Хургадой. Об этом пишет El Balad.
Портал отметил, что появление морского дьявола у побережья является редким явлением. В то же время основатель Общества морского спасения и сохранения морской среды Хасан Аль-Тайеб заявил, что скат манта абсолютно безопасен для человека.
"Эта рыба не представляет опасности для человека, так как у неё нет зубов и для фильтрации пищи она использует маленькие пластинки во рту. Она находится под угрозой исчезновения, что требует её сохранения", — сообщил он.
При этом сотрудник Института морских наук Махмуд Маати заявил, что появление манты у побережья означает "состояние здоровой морской среды в регионе Красного моря".
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