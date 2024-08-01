Российским туристам назвали самые выгодные месяцы для перелетов: ноябрь, начало декабря, февраль и начало марта. Об этом сообщил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в интервью KP. RU.
Эксперт отметил, что в августе цены на билеты традиционно выше из-за высокого спроса. Поэтому тем, кто хочет сэкономить, рекомендуется планировать путешествия на другое время.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.