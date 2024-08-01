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Российским туристам назвали самые выгодные месяцы для перелетов

Эксперт назвал лучшие месяцы для перелетов

0:28
Туризм

Российским туристам назвали самые выгодные месяцы для перелетов: ноябрь, начало декабря, февраль и начало марта. Об этом сообщил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в интервью KP. RU.

Эксперт назвал лучшие месяцы для перелетов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Эксперт отметил, что в августе цены на билеты традиционно выше из-за высокого спроса. Поэтому тем, кто хочет сэкономить, рекомендуется планировать путешествия на другое время.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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