Российским туристам назвали самые выгодные месяцы для перелетов

Эксперт назвал лучшие месяцы для перелетов

0:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам назвали самые выгодные месяцы для перелетов: ноябрь, начало декабря, февраль и начало марта. Об этом сообщил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в интервью KP. RU.

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Эксперт отметил, что в августе цены на билеты традиционно выше из-за высокого спроса. Поэтому тем, кто хочет сэкономить, рекомендуется планировать путешествия на другое время.