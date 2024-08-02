Цены на отдых в Греции взлетели

Отдых в Греции подорожал

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Греции довольно сильно подорожал: десятидневное пребывание в хорошем отеле для двух человек теперь стоит около шести тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

На Крите проживание в отеле "пять звезд" обойдется примерно в шесть тысяч евро за 10 дней без учета перелета. Этот отель работает по системе "все включено".

Отдых в отеле "четыре звезды" стоит около 3500-4000 евро за тот же период. Эти цены актуальны на данный момент, в период пикового спроса на Крите, пояснил управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

По его словам, проживание в обычном отеле стоит около 300 евро в сутки, и сейчас сложно найти свободные номера до середины сентября.