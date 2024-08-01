Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сценарист GTA Лазло Джонс рассказал о странном звонке фанатки
Эксперты ответили, почему собака боится грома
Япония профинансирует проект торгового маршрута в обход России
Мама Леона Кемстача обратилась к сыну в день его рождения
Надёжные способы предотвратить зарастание земли на кладбище
Исследователи Университета Пердью предсказали усиление глобального потепления
Итальянская боксерша отказалась от боя против провалившей гендерный тест алжирки
Дерматолог Базылева посоветовала лёд и маски с алоэ при солнечном ожоге кожи головы
Врач Тимощенко: перепелиные яйца способствуют поддержке иммунитета
Сочи стал главным курортом для богатых россиян благодаря росту туристической инфраструктуры

Сочи стал главным курортом для богатых россиян

2:42
Туризм

Сочи стал главным курортом для состоятельных россиян, как отмечают аналитики премии Urban. "Лента.ру" ознакомилась с выводами экспертов о развитии туристической инфраструктуры в городе.

Сочи стал главным курортом для богатых россиян
Фото: Главный чат туристов by Серге is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Из-за роста стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали чаще посещать Сочи и вкладывать в недвижимость, включая туристическую, сообщила Ольга Хасанова, учредитель и CEO проектов Urban.

"Среди основных внутренних факторов, повлиявших на бурное развитие высокобюджетного сегмента в Сочи, можно выделить резкий рост инвестиций в новостройки с дорогими и сверхдорогими предложениями, выход застройщиков из федерального топ-100, запуск масштабных комплексов, переход от реконструкции к новому строительству и смену географических приоритетов с Центрального района на Адлерский", — рассказала Хасанова.

Аналитики компании пришли к выводу, что Сочи начал конкурировать с популярными зарубежными направлениями.

"К внешним факторам спроса можно отнести значительный приток состоятельных туристов, как сезонных, так и работающих удаленно", — добавила Хасанова.

Сочи стал уникальным по уровню и разнообразию возможностей российским курортом, который во многом вытеснил такие популярные направления, как Турция, Индонезия, Таиланд, ОАЭ и другие, из приоритетов обеспеченных людей.

"За последние четыре года изменилась и география высокобюджетной недвижимости в Сочи. В 2020 году 43,9 процента элитных объектов находилось в Центральном районе, а сейчас этот показатель снизился до 23,9 процента. Теперь лидирует Хостинский район, доля которого выросла до 40,3 процента с 39. Спрос в Адлерском районе также значительно увеличился, поднявшись с 8,6 до 26,9 процента за четыре года. В Лазаревском районе предложение сократилось незначительно — с 8,5 до 6,2 процента." — Ольга Хасанова, учредитель и CEO проектов Urban

Значительную роль в росте туристической привлекательности Сочи сыграла Олимпиада 2014 года. После этого город стал круглогодичным курортом. Крупные федеральные застройщики начали активно инвестировать в Сочи, стремясь привлечь состоятельных клиентов и конкурировать с топовыми туристическими направлениями.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети
Российский пловец раскритиковал глубину бассейна на Олимпиаде в Париже
Причины и факты о целлюлите: что важно понимать
Психотерапевт рассказала, как правильно проводить отпуск
Intel сократит тысячи рабочих мест, чтобы профинансировать восстановление
Как получить информацию о медицинских услугах по полису ОМС
Ксения Бородина приоткрыла тайну своей личной жизни
Почему не стоит пить воду во время еды
Чтобы купить новостройку в Москве, придётся копить 11 лет
Врач Барредо: помидоры нельзя употреблять при подагре и язве желудка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников