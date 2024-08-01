Сочи стал главным курортом для богатых россиян благодаря росту туристической инфраструктуры

Сочи стал главным курортом для состоятельных россиян, как отмечают аналитики премии Urban. "Лента.ру" ознакомилась с выводами экспертов о развитии туристической инфраструктуры в городе.
Из-за роста стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали чаще посещать Сочи и вкладывать в недвижимость, включая туристическую, сообщила Ольга Хасанова, учредитель и CEO проектов Urban.
"Среди основных внутренних факторов, повлиявших на бурное развитие высокобюджетного сегмента в Сочи, можно выделить резкий рост инвестиций в новостройки с дорогими и сверхдорогими предложениями, выход застройщиков из федерального топ-100, запуск масштабных комплексов, переход от реконструкции к новому строительству и смену географических приоритетов с Центрального района на Адлерский", — рассказала Хасанова.
Аналитики компании пришли к выводу, что Сочи начал конкурировать с популярными зарубежными направлениями.
"К внешним факторам спроса можно отнести значительный приток состоятельных туристов, как сезонных, так и работающих удаленно", — добавила Хасанова.
Сочи стал уникальным по уровню и разнообразию возможностей российским курортом, который во многом вытеснил такие популярные направления, как Турция, Индонезия, Таиланд, ОАЭ и другие, из приоритетов обеспеченных людей.
"За последние четыре года изменилась и география высокобюджетной недвижимости в Сочи. В 2020 году 43,9 процента элитных объектов находилось в Центральном районе, а сейчас этот показатель снизился до 23,9 процента. Теперь лидирует Хостинский район, доля которого выросла до 40,3 процента с 39. Спрос в Адлерском районе также значительно увеличился, поднявшись с 8,6 до 26,9 процента за четыре года. В Лазаревском районе предложение сократилось незначительно — с 8,5 до 6,2 процента." — Ольга Хасанова, учредитель и CEO проектов Urban
Значительную роль в росте туристической привлекательности Сочи сыграла Олимпиада 2014 года. После этого город стал круглогодичным курортом. Крупные федеральные застройщики начали активно инвестировать в Сочи, стремясь привлечь состоятельных клиентов и конкурировать с топовыми туристическими направлениями.
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