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Как правильно делить отпуск для максимального отдыха: советы психотерапевта

Психотерапевт рассказала, как правильно проводить отпуск

1:27
Туризм

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина порекомендовала разделить отпуск на несколько частей для более полноценного отдыха.

Психотерапевт рассказала, как правильно проводить отпуск
Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Наиболее продолжительный отдых — две недели, и лучше всего брать его летом.

"Если говорить об общих подходах к хорошему отдыху, чтобы действительно переключиться и набраться впечатлений, лучше разделить период отдыха на несколько частей. Оптимально делить на два, а ещё лучше на три этапа. Считается, что наиболее продолжительный отдых — две недели, и лучше всего брать его летом," — сказала Крашкина.

Летом, благодаря длинному световому дню, отдых ощущается дольше, и можно реализовать больше планов. За две недели можно выехать из своего города в другой регион или страну, получить новые впечатления и эмоции, будь то поездка на дачу, к морю или путешествие по достопримечательностям.

Оставшиеся две недели отпуска лучше взять в первом полугодии, например, весной, чтобы разбить длинный рабочий период между январскими праздниками и майскими выходными.

"Хорошо, если четвертая неделя отпуска придётся на осень. Дело в том, что психологически человеку легче, когда он понимает, что у него осталась ещё неделя или несколько дней отпуска, которые он может потратить на своё удовольствие или посещение интересных мест," — отметила врач в интервью РИАМО.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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