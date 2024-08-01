Раскрыто истинное отношение европейцев к русским: Греция и Италия приветствуют туристов

Раскрыто истинное отношение европейцев к русским

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Греция и Италия приветствуют российских туристов. Отношение к россиянам в странах ЕС раскрыла в своем Telegram-канале эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

Фото: www.flickr.com by Pedro Szekely, CC BY-SA 2.0

Она отметила, что среди многочисленных клиентов ее компании, которые путешествовали по Европе, не было жалоб на негативное отношение. На границе туристам задают обычные вопросы о цели визита.

"Единственное, что может произойти, — это когда европейцы слышат русский язык, они могут поинтересоваться: "Как вы сюда добрались?" В таких случаях приходится объяснять, что это не так уж и сложно, так как есть множество удобных стыковочных рейсов", — рассказала Котляр.

По ее словам, европейцы стараются избегать политических разговоров, если сами россияне не поднимают эту тему. Ситуация изменилась с 2022 года, и в настоящее время турпоток из России в страны ЕС вырос на 30 процентов.