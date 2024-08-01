Эксперт предсказал снижение цен на авиабилеты после пика туристического сезона

Эксперт предсказал снижение цен на авиабилеты после туристического сезона

Повышение цен на авиабилеты в наступающем месяце связано с пиком туристического сезона. С начала второй половины сентября стоимость перелетов начнет снижаться и к ноябрю достигнет минимальных значений. В преддверии новогодних праздников цены снова вырастут. О резком росте цен на авиабилеты в России в ближайшее время не ожидается, сообщил авиационный эксперт Роман Гусаров в интервью Общественной Службе Новостей.

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"В августе нет никаких предпосылок для снижения цен, и это наблюдается из года в год. В то же время говорить о резком росте цен тоже неверно. Большинство билетов на август уже давно проданы по другим тарифам", — отметил Гусаров.

Кроме сезонного фактора, нет других причин для значительного увеличения цен на авиаперелеты, добавил эксперт. Он также отметил, что сборы на ремонт аэродромов, о которых сообщали СМИ, составляют лишь небольшую долю от общей стоимости билета. Поэтому резкого подорожания на 30-50% ожидать не следует.