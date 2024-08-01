Санкции против России сделали нищей только Финляндию, ударив по её туристическому сектору

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Санкции против России навредили туристическому сектору Финляндии

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Туризм

Количество международных круизных лайнеров, заходящих в порт Хельсинки, сократилось на 70,3%. Местные туристические компании считают, что это связано с приостановкой маршрутов из Санкт-Петербурга. В 2019 году порт принимал 303 лайнера, а к 2023 году их число уменьшилось до 90.

Санкции против России навредили туристическому сектору Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

По информации финской газеты Kauppalehti, которую приводит РБК, количество туристов, прибывающих на круизных судах, упало с более чем полумиллиона человек в год до 163 тысяч. Директор компании Stromma Finland Питер Калан подчеркивает, что регулярное судоходство между Хельсинки и Санкт-Петербургом было ключевым конкурентным преимуществом для финской столицы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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