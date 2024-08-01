Почему россияне предпочитают путешествия на автомобиле: результаты исследования Rambler&Co

Большинство россиян предпочитают автомобильный туризм по стране

Большинство россиян отдают предпочтение поездкам на автомобиле при путешествиях по стране. Этот вывод сделан на основе исследования, проведенного Rambler&Co и сервисом Citydrive среди пользователей интернета в период с 19 по 25 июля на платформах медиахолдинга.

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Опрос показал, что почти половина респондентов (41%) планируют отпуск на автомобиле. На втором месте по популярности находится самолет (35%), а на третьем — поезд (19%). Наименее предпочитаемыми являются теплоходы, их выбрали лишь 5% опрошенных.

71% участников исследования готовы использовать автомобиль для длительных поездок, превышающих 5 часов. В то же время 21% считают его удобным только для коротких поездок. Кроме того, 17% водителей рассматривают каршеринг или аренду автомобилей для дальних путешествий.

При выборе транспорта для путешествий респонденты выделяют такие факторы, как стоимость (24%), скорость передвижения (21%), комфорт (20%) и безопасность (14%). Также большинство ценит возможность делать остановки по пути, автономность планирования маршрута и большую вместимость багажа.