Суд обязал "Аэрофлот" выплатить более 200 тысяч рублей семье туристов

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Туристы отсудили у "Аэрофлота" более 200 тысяч рублей из-за сорванной поездки

1:05
Туризм

Туристы из Екатеринбурга отсудили у авиакомпании "Аэрофлот" более 200 тысяч рублей из-за сорванной поездки в Барселону. Об этом пишет портал "TourDom" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Туристы отсудили у "Аэрофлота" более 200 тысяч рублей из-за сорванной поездки
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Путешествие должно было состояться летом 2023 года. Владимир купил билеты на себя, жену и детей в Стамбул. Оттуда семья должна была отправиться в Барселону. Однако рейс "Аэрофлота" из России в Турцию задержали на 11 часов из-за позднего прибытия самолёта. В результате семья Владимира не смогла улететь в Барселону запланированным рейсом. 

После возвращения на родину турист обратился с претензией к авиакомпании. Однако "Аэрофлот" не удовлетворил её. Поэтому Владимир подал иск. В итоге Свердловский областной суд встал на сторону путешественников. 

Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирка отсудила у РЖД 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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