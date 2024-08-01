После двух лет адаптации к санкциям российские туристы массово начали направляться в страны ЕС. Спрос на поездки в Европу увеличился на 30%, и россияне уже начинают влиять на туристическую статистику. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отмечает, что россияне все чаще выбирают "дружественные" визовым требованиям страны для отдыха, такие как Греция, Кипр, Черногория, Италия, Испания, Венгрия и Франция.
Европейские страны заметили рост спроса на шенгенские визы, особенно после того, как некоторые государства начали применять более мягкие визовые правила для граждан России. Так, Италия установила рекорд по выдаче виз в 2023 году — 143 500, при этом 93,4% запросов были одобрены.
Тем не менее, общая туристическая активность в России пока не достигла прежних уровней: в 2019 году было выдано около 4 миллионов виз, а в 2023 году — только 449 тысяч. Однако процент многократных виз остался на уровне 49%. Организованные туры и групповые поездки способствуют восстановлению туристического потока.
Адаптация к сложностям визового режима и ограничениям в авиаперелетах также способствует росту числа поездок. Бронирование туров теперь осуществляется за месяц-два вперед для минимизации расходов. Ситуация с перелетами постепенно улучшается благодаря третьим странам, которые воспользовались возможностями.
Любимые направления россиян в ЕС входят в топ-10 лучших мест для летнего отдыха в 2024 году по версии Европейского индекса летнего туризма. Это подтверждает, что роль российских туристов вновь становится заметной в статистике, особенно учитывая высокий интерес к летнему отдыху в Шенгенской зоне.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.