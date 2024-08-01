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После двух лет санкций россияне вновь поехали в страны ЕС: растет спрос на визы

Дрожи, Европа: российские туристы вновь едут в страны ЕС

2:05
Туризм

После двух лет адаптации к санкциям российские туристы массово начали направляться в страны ЕС. Спрос на поездки в Европу увеличился на 30%, и россияне уже начинают влиять на туристическую статистику. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отмечает, что россияне все чаще выбирают "дружественные" визовым требованиям страны для отдыха, такие как Греция, Кипр, Черногория, Италия, Испания, Венгрия и Франция.

Дрожи, Европа: российские туристы вновь едут в страны ЕС
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Европейские страны заметили рост спроса на шенгенские визы, особенно после того, как некоторые государства начали применять более мягкие визовые правила для граждан России. Так, Италия установила рекорд по выдаче виз в 2023 году — 143 500, при этом 93,4% запросов были одобрены.

Тем не менее, общая туристическая активность в России пока не достигла прежних уровней: в 2019 году было выдано около 4 миллионов виз, а в 2023 году — только 449 тысяч. Однако процент многократных виз остался на уровне 49%. Организованные туры и групповые поездки способствуют восстановлению туристического потока.

Адаптация к сложностям визового режима и ограничениям в авиаперелетах также способствует росту числа поездок. Бронирование туров теперь осуществляется за месяц-два вперед для минимизации расходов. Ситуация с перелетами постепенно улучшается благодаря третьим странам, которые воспользовались возможностями.

Любимые направления россиян в ЕС входят в топ-10 лучших мест для летнего отдыха в 2024 году по версии Европейского индекса летнего туризма. Это подтверждает, что роль российских туристов вновь становится заметной в статистике, особенно учитывая высокий интерес к летнему отдыху в Шенгенской зоне.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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