Как создать уединенное купе в плацкарте: советы тревел-блогера Наталии Ансталь

Топ-способы улучшить комфорт в плацкартном вагоне

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы создать более уединенное пространство в плацкартном вагоне, можно выкупить все четыре места — две нижние и две верхние полки, а затем повесить плед или простыню, предложила тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, этот метод позволит путешественникам создать закрытое пространство в вагоне.

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Ансталь также советует выбирать обычные места в плацкартном вагоне, где есть две нижние и две верхние полки, чтобы организовать свое купе. Это позволит вам повесить плед или простыню и обеспечить более уединенную зону.

По мнению блогера, боковые полки менее удобны из-за ограниченного пространства. Спуск с верхней боковой полки может привести к тому, что человек окажется прямо в проходе.

Ансталь также отметила, что осенью популярными направлениями для отдыха являются Таиланд, Египет, Вьетнам, Шри-Ланка и другие страны Азии. В сентябре и октябре рекомендуется посетить Мальдивы, так как к этому времени циклоны уже проходят. Эксперт подчеркнула, что Мальдивы особенно подходят для свадебного путешествия.