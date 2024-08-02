Полицейские помогли туристке вернуть украденную обезьяной сумку на Пхукете

Необычное происшествие на Пхукете: офицеры полиции перехитрили макаку

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Двое офицеров полиции помогли российской туристке вернуть украденную обезьяной сумку на популярном курорте Таиланда Пхукет. Об этом пишет Khaosod English.

Как сообщает издание, полицейские Супачай Арунчоат и Пхутип Чоттиваттанакорн, которые в свободное от работы время отдыхали на холме возле Горы обезьян, стали случайными свидетелями необычного происшествия. Они увидели, как россиянка подошла слишком близко к макаке, после чего животное прыгнуло ей на спину, сняло сумку, в которой лежали телефон, ключ-карта от номера и зарядное устройство, и забралось на дерево.

Стражи правопорядка предложили россиянке помощь. Им удалось перехитрить макаку, подбросив камень вверх рядом с ней — именно такой способ, по данным источника, используют местные жители, чтобы обезьяны отпускали украденную добычу. После этого животное уронило сумку, и полицейские вернули её туристке.