Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Аэрофлот" выплатит туристам из-за сорванной поездки более 200 тысяч рублей
Учёные определили продукты, снижающие риск онкологических заболеваний
Нужно ли строить балкон, мансарду или подземный гараж
Диетолог Кованова: этот продукт замедляет старение и защищает сосуды
Как выбрать и носить галстук: советы профессионала
Как приготовить вкуснейшие кабачковые лодочки
Автомобили, коровы и квартиры: сколько зарабатывают олимпийские спортсмены
Как правильно удобрять клумбу в августе
Певица Глюкоза обратилась к подписчикам после скандала
Полицейские помогли туристке вернуть украденную обезьяной сумку на Пхукете

Необычное происшествие на Пхукете: офицеры полиции перехитрили макаку

1:01
Туризм

Двое офицеров полиции помогли российской туристке вернуть украденную обезьяной сумку на популярном курорте Таиланда Пхукет. Об этом пишет Khaosod English.

Как сообщает издание, полицейские Супачай Арунчоат и Пхутип Чоттиваттанакорн, которые в свободное от работы время отдыхали на холме возле Горы обезьян, стали случайными свидетелями необычного происшествия. Они увидели, как россиянка подошла слишком близко к макаке, после чего животное прыгнуло ей на спину, сняло сумку, в которой лежали телефон, ключ-карта от номера и зарядное устройство, и забралось на дерево.

Стражи правопорядка предложили россиянке помощь. Им удалось перехитрить макаку, подбросив камень вверх рядом с ней — именно такой способ, по данным источника, используют местные жители, чтобы обезьяны отпускали украденную добычу. После этого животное уронило сумку, и полицейские вернули её туристке.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Последние материалы
Как приготовить вкуснейшие кабачковые лодочки
Автомобили, коровы и квартиры: сколько зарабатывают олимпийские спортсмены
Как правильно удобрять клумбу в августе
Певица Глюкоза обратилась к подписчикам после скандала
Необычное происшествие на Пхукете: офицеры полиции перехитрили макаку
Преимущества и недостатки грузовика Урал-375
Топ-3 самых дорогих кошачьих пород
Композитор Раймонд Паулс назвал Аллу Пугачёву самой капризной на российской эстраде
Yandex обновила нейросеть YandexART
Виталий Бородин просит Минкульт лишить Алексея Панина* государственных наград
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников