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Как изменились цены на отдых в августе: самые выгодные туры

АТОР раскрыла цены на горящие туры в Турцию в августе

1:18
Туризм

Горящие туры в Турцию на август стоят от 70,8 тысячи рублей за двоих, включая перелет и питание по системе "все включено". Цены на отдых в популярных пляжных странах в последний летний месяц раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР раскрыла цены на горящие туры в Турцию в августе
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Самый дешевый горящий тур в Объединенные Арабские Эмираты на шесть ночей с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками можно приобрести за 108,5 тысячи рублей за двоих.

Туроператор FUN & SUN предлагает горящие туры в Таиланд на 11 дней с вылетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле на Пхукете за 104,3 тысячи рублей на двоих. У этого же туроператора можно купить горящий тур в Египет на семь ночей с вылетом из Санкт-Петербурга и проживанием в пятизвездочном отеле по системе "все включено" за 98,3 тысячи рублей на двоих.

Кроме того, туроператоры предлагают путевки с хорошими скидками на ближайшие даты вылета на Кубу, Шри-Ланку, Занзибар, Кипр, Мальдивы, Бали и во Вьетнам.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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