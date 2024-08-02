Пассажир предложил стюардессе секс и пытался открыть дверь лайнера в воздухе

FOX 13 News Utah: скандальный пассажир сорвал рейс и устроил хаос

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир авиакомпании American Airlines устроил дебош на борту самолёта и сорвал рейс. Подробностями истории поделилось издание FOX 13 News Utah.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Уточняется, что 26-летнему Эрику Николасу Гапко предъявили обвинения в федеральных преступлениях за недисциплинированное поведение во время перелёта 18 июля из Сиэтла в Даллас, США. По данным прокуроров, мужчина предлагал стюардессе заняться сексом, постоянно шумел, курил электронные сигареты, беспокоил попутчиков, заперся в туалете и несколько раз пытался открыть дверь лайнера в воздухе.

В источнике указано, что нарушителя пришлось связать, а пилоты решили совершить вынужденную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити. Там Гапко вывела из самолёта местная полиция. После задержания дебошир начал кричать и так сильно стучать наручниками по окну камеры предварительного заключения, что её стекло треснуло. Более того, арестовавший Гапко офицер признался, что тот плюнул ему в лицо.