В Ялте прошло обсуждение реконструкции туристического маршрута Солнечная тропа, или ещё её называют "Царской тропой”, потому что по ней гулял Николай II.
Солнечная тропа — это туристический маршрут протяжённостью 6,7 километров от Ливадии до Гаспры. На обсуждении присутствовали проектировщики, руководители Ливадийского дворца, "Заповедного Крыма", общественные деятели, краеведы, историки и жители ближайших населённых пунктов.
У присутствующих возник ряд вопросов к освещению тропы, по их мнению, на некоторых участках она сияет, как огни Лас-Вегаса.
Также одна из участниц обсуждения подвергла критике сумму, которую планируется потратить на восстановление тропы. Сумма выходит порядка 2 миллиардов рублей. По мнению участницы дискуссии, в современных российских условиях трата такой крупной суммы нецелесообразна. На что глава Ялты Янина Павленко ответила, что работы начнутся ещё не скоро, и получила ответ, что в будущем нашей стране предстоят ещё более масштабные восстановительные работы, передают argumenti.ru.
"Вопросы остались, а они должны быть разрешены до того, как получим финансирование", — заявила в конце обсуждения глава Ялты.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.