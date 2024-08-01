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Участников дискуссии по реконструкции Солнечной тропы возмутила сумма, которую планируется на это потратить

На реконструкцию Солнечной тропы в Крыму планируется потратить 2 млрд рублей

1:23
Туризм

В Ялте прошло обсуждение реконструкции туристического маршрута Солнечная тропа, или ещё её называют "Царской тропой”, потому что по ней гулял Николай II.

На реконструкцию Солнечной тропы в Крыму планируется потратить 2 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Трифонов Андрей, CC BY-SA 4.0

Солнечная тропа — это туристический маршрут протяжённостью 6,7 километров от Ливадии до Гаспры. На обсуждении присутствовали проектировщики, руководители Ливадийского дворца, "Заповедного Крыма", общественные деятели, краеведы, историки и жители ближайших населённых пунктов.

У присутствующих возник ряд вопросов к освещению тропы, по их мнению, на некоторых участках она сияет, как огни Лас-Вегаса. 

Также одна из участниц обсуждения подвергла критике сумму, которую планируется потратить на восстановление тропы. Сумма выходит порядка 2 миллиардов рублей. По мнению участницы дискуссии, в современных российских условиях трата такой крупной суммы нецелесообразна. На что глава Ялты Янина Павленко ответила, что работы начнутся ещё не скоро, и получила ответ, что в будущем нашей стране предстоят ещё более масштабные восстановительные работы, передают argumenti.ru.

"Вопросы остались, а они должны быть разрешены до того, как получим финансирование", — заявила в конце обсуждения глава Ялты.

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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