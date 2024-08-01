Как отдыхают россияне: продолжительность отпуска и популярные виды досуга в разных регионах

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Жители регионов РФ озвучили предпочтительную длительность отпуска

1:05
Туризм

Согласно исследованиям, в среднем женщины предпочитают отдыхать 22 дня, а мужчины — 23 дня.

Жители регионов РФ озвучили предпочтительную длительность отпуска
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Однако в разных регионах эти цифры варьируются. Жители Москвы хотели бы отпуск длительностью 21 день, в Петербурге предпочитают 22-23 дня, а в Нижегородской области — 28 дней (мужчины — 45, женщины — 17).

Свердловчане, ростовчане и краснодарцы считают оптимальным отпуск в 18 дней.

Респонденты также поделились своими предпочтениями в отдыхе. 56 % предпочитают проводить время с семьей и близкими, 53 % любят путешествовать, 38 % смотрят фильмы и занимаются хобби, 34 % читают книги, 23 % увлекаются готовкой, 19 % занимаются спортом, 17 % творчеством, а 15 % играют в игры, сообщает СОВА.

Опрос был проведен сервисом Работа. ру в течение всего июля текущего года.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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