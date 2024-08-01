Туристический интерес россиян к Европе в 2024 году вырос на 30%: Италия, Испания и Франция в лидерах

Спрос россиян на турпоездки в Европу вырос на 30% в 2024 году

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос россиян на туристические поездки в Европу в 2024 году вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции.

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"В этом году спрос на отдых в Европе по сравнению с относительно низкой базой 2023 года тоже увеличился. Рост составляет до 30%. Конечно, это не допандемийные цифры," — отметил он.

Рост числа поездок особенно заметен по таким популярным направлениям, как Италия, Испания и Франция. В 2024 году также улучшилась ситуация с ценами на перелёты в Европу и удобством стыковок, подчеркнул эксперт.

"Самым дорогим годом для полётов в Европу был 2022 год. А сейчас через туристические компании можно забронировать авиаперелёт в диапазоне 50-60 тыс. руб. туда и обратно," — пояснил Горин.

Он также отметил, что благодаря стабилизации курсов валют, сейчас подходящее время для планирования международных поездок.