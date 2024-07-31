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Сенаторы требуют от Минтранса решения проблемы высоких цен на авиабилеты после многочисленных жалоб граждан

Минтранс обещает решить проблему высоких цен на авиабилеты

1:03
Туризм

Сенаторы регулярно получают жалобы от граждан на чрезмерно высокие цены на авиабилеты и ожидают от Минтранса решения этой проблемы. Глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко потребовал конкретики от ведомства по этому вопросу.

Минтранс обещает решить проблему высоких цен на авиабилеты
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Нам постоянно поступают письма, в которых граждане пишут: "Дешевле пешком дойти”. Как вы будете решать вопрос с ростом цен на авиаперевозку?" — спросил сенатор.

Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев решил ответить на этот вопрос.

Он объяснил, что такие жалобы часто вырваны из контекста. У авиакомпаний действует динамическая система ценообразования, а на дорогие билеты жалуются пассажиры, которые приобретают их в последний момент. Перед вылетом цена действительно высока. Однако, по статистике, большинство россиян покупают билеты за три месяца до поездки, когда тарифы минимальны.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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