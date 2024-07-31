Как отличить реальные отзывы об отелях и ресторанах от фальшивых, созданных нейросетями: советы экспертов

Искусственный интеллект всё активнее применяется в различных областях, включая индустрию гостеприимства. Американская компания AIPRM дала советы путешественникам, как отличить подлинные отзывы об отелях и ресторанах от фальшивых, написанных нейросетью.
Эксперты указывают, что фальшивые отзывы часто содержат общие и расплывчатые формулировки, которые могут подойти для любого заведения, как сообщает Daily Mail.
Примеры таких отзывов включают фразы типа: "Отличное место. Все прекрасно. Рекомендую". Кроме того, подозрение должны вызывать чрезмерно хвалебные или резко негативные отзывы без конкретики, такие как: "Этот отель идеален", "Ресторан ужасен".
Также важно обращать внимание на профили пользователей, оставляющих отзывы. Если человек публикует несколько восторженных отзывов об отелях в разных городах в течение одной недели, это может указывать на фальшивку. Следует также учитывать количество оценок объекта. Поддельные отзывы, созданные с помощью ИИ, часто появляются группами и за короткий период.
Настоящие отзывы обычно накапливаются в течение нескольких месяцев или лет, отражая как достоинства, так и недостатки. В них могут быть упомянуты детали, характерные для конкретного места. Эксперты также рекомендуют путешественникам изучать отзывы на различных платформах. Если на одном сайте все оценки отеля исключительно положительные, а на других — разнообразные, лучше ориентироваться на последние.
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