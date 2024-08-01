Стало известно, какими странами интересовались россияне в июле 2024 года

В июле россиян больше всего интересовали поездки по Турции, России и Египту

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стало известно, что россияне, которые планировали отправиться в поездку, чаще всего интересовались Турцией в июле 2024 года. На страну пришлось 55% поисковых запросов от их общего числа. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные компании "Слетать.ру".

Фото: pexels.com by Negative Space, PDM

На втором месте по количеству запросов оказалась Россия (9,5%), а на третьем — Египет (9,3%). В основном жители нашей страны искали информацию по турам с вылетом "сегодня" (30%). В целом россиян больше всего интересовало отбытие из Москвы (46,6%). При этом наибольшее число запросов пришлось на пары (47%).

Ранее Pravda.Ru писала, что жители России стали увлекаться древними городами.