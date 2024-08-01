Стало известно, какими странами интересовались россияне в июле 2024 года

Стало известно, что россияне, которые планировали отправиться в поездку, чаще всего интересовались Турцией в июле 2024 года. На страну пришлось 55% поисковых запросов от их общего числа. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные компании "Слетать.ру".
На втором месте по количеству запросов оказалась Россия (9,5%), а на третьем — Египет (9,3%). В основном жители нашей страны искали информацию по турам с вылетом "сегодня" (30%). В целом россиян больше всего интересовало отбытие из Москвы (46,6%). При этом наибольшее число запросов пришлось на пары (47%).
Ранее Pravda.Ru писала, что жители России стали увлекаться древними городами.
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