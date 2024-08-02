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Сэкономить на поездке проще, чем кажется: 3 незаметных способа сберечь бюджет

Секреты экономии на путешествиях, о которых знают немногие

2:16
Туризм

Мечтаете об увлекательном путешествии, но бюджет ограничен? Не расстраивайтесь — есть несколько проверенных хитростей, которые помогут сэкономить и сделать поездку более доступной. Вот три самых эффективных секрета экономии на поездках, о которых знают не все.

Секреты экономии на путешествиях, о которых знают немногие
Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Выбирайте направление и время с учетом сезонности

Одно из самых действенных правил экономии — планировать поездки с учетом туристической сезонности. Путешествия в "высокий" сезон, как правило, обходятся значительно дороже. Лучше выбирайте направления, где высокий сезон приходится на другое время года. Например, зимой стоит присмотреться к курортам Юго-Восточной Азии, а летом можно выгодно слетать в Скандинавские страны.

Также обращайте внимание на даты национальных праздников и событий в выбранном регионе — в эти дни цены на проживание и перелеты могут резко вырасти.

Ищите горящие туры и спецпредложения

Внимательно следите за акциями и спецпредложениями туристических компаний и отелей. Иногда можно найти очень выгодные "горящие" туры со значительной скидкой. Чаще всего такие предложения возникают из-за несвоевременного бронирования или при небольшом спросе.

Отслеживать горящие туры удобнее всего через специальные сервисы-агрегаторы, где собрана информация о скидках от разных туроператоров. Так вы сможете оперативно находить самые выгодные предложения.

Пользуйтесь программами лояльности и накопительными баллами

Еще один отличный способ экономии — это активное использование программ лояльности авиакомпаний, отелей и туристических сервисов. Копите мили, бонусные баллы и другие привилегии, чтобы в будущем обменять их на скидки или бесплатные услуги.

Также стоит присматриваться к кредитным картам с повышенным начислением миль/баллов за покупки в туристических категориях. Так вы сможете быстрее накапливать "путешественнические" поощрения.

Следуя этим трем простым советам, вы сможете значительно сэкономить на своих поездках, не теряя в качестве и комфорте. Путешествуйте с умом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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