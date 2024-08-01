За полгода Турцию посетили 25,1 миллиона иностранцев. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные национального института статистики.
Уточняется, что в 2024 году в стране побывало на 13,2% больше путешественников, чем за аналогичный период 2023-го. При этом доходы Турции от туристической сферы за последние 6 месяцев составили 23,6 миллиарда долларов в сравнении с 21,6 миллиарда долларов в прошлом году.
Ранее Pravda.Ru писала, что российским путешественникам предложили заменить посещения Турции на поездки в страны Латинской Америки.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.