Учитель из Томской области обогнул Байкал на байдарке: как Иван Поротников преодолел 1543 километра

О смелом преподавателе физкультуры средней школы села Подгорного рассказала заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселёва, сообщает Tomsk. mk. ru.
Иван Поротников, путешественник, спортсмен и учитель сельской школы, совершил экстремальное путешествие, обогнув озеро Байкал на байдарке, сообщила чиновница.
15 июня педагог отправился из порта Байкала и за 45 дней преодолел 1543 километра, достигнув берегов Иркутской ГЭС. Его путешествие называется кругозаплывом. Во время экспедиции ему пришлось сталкиваться с дождями, сильным ветром и жарой.
На одной из стоянок Поротников столкнулся с медведем, который подошёл к его палатке. Однако, учитель смог отогнать хищника, используя алюминиевое весло как оружие.
В 2020 году Поротников уже совершал путешествие на велосипеде, проехав 5000 километров до Керчи.
Наталия Киселёва отметила, что Иван Поротников работает в школе более десяти лет, начав свою карьеру там сразу после окончания ТГПУ.
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