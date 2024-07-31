Учитель из Томской области обогнул Байкал на байдарке: как Иван Поротников преодолел 1543 километра

Физрук из Томской области обогнул Байкал на одной байдарке

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

О смелом преподавателе физкультуры средней школы села Подгорного рассказала заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселёва, сообщает Tomsk. mk. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, CC BY-SA 4.0

Иван Поротников, путешественник, спортсмен и учитель сельской школы, совершил экстремальное путешествие, обогнув озеро Байкал на байдарке, сообщила чиновница.

15 июня педагог отправился из порта Байкала и за 45 дней преодолел 1543 километра, достигнув берегов Иркутской ГЭС. Его путешествие называется кругозаплывом. Во время экспедиции ему пришлось сталкиваться с дождями, сильным ветром и жарой.

На одной из стоянок Поротников столкнулся с медведем, который подошёл к его палатке. Однако, учитель смог отогнать хищника, используя алюминиевое весло как оружие.

В 2020 году Поротников уже совершал путешествие на велосипеде, проехав 5000 километров до Керчи.

Наталия Киселёва отметила, что Иван Поротников работает в школе более десяти лет, начав свою карьеру там сразу после окончания ТГПУ.