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Число российских туристов в Гонконге выросло в три раза в первой половине 2024 года

Гонконг начал массово привлекать российских туристов

Туризм

В первой половине этого года число российских туристов, посетивших Гонконг, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 62 тысяч человек. Такие данные предоставило Управление по развитию туризма Гонконга.

Гонконг начал массово привлекать российских туристов
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние

В период с января по июнь Гонконг посетили 62 083 туриста из России, что соответствует росту на 207,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июне 2024 года в Гонконге побывали 6,5 тысяч россиян, что на 68,3% больше по сравнению с июнем прошлого года.

За первое полугодие 2024 года Гонконг привлек 21,2 миллиона туристов, что на 64,2% больше по сравнению с первой половиной 2023 года.

По данным российского сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", летом этого года спрос на морские курорты и экскурсионные направления Китая и Гонконга достиг рекордных уровней. Как отмечают в компании, общее количество бронирований с датами заезда с июня по август в отелях этих направлений выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а рост в курортных направлениях составил три раза. В Гонконге количество бронирований отелей этим летом увеличилось на 78%.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в Гонконг из Москвы прибыл первый регулярный рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" за более чем три года. Регулярные авиарейсы в Гонконг были приостановлены в 2020 году из-за антиковидных ограничений. Генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов отметил, что возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Гонконгом содействует развитию различных связей между Россией и этим специальным административным районом Китая.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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