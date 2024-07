Число российских туристов в Гонконге выросло в три раза в первой половине 2024 года

В первой половине этого года число российских туристов, посетивших Гонконг, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 62 тысяч человек. Такие данные предоставило Управление по развитию туризма Гонконга.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние