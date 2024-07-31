Аномальная погода в Египте: дождь и песчаные бури ожидаются на курортах

На курортах Египта ожидаются сильные дожди и песчаные бури

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня поступила информация о том, что на египетских курортах ожидается необычная погода. По данным Главного управления метеорологии страны, в ближайшие дни на популярных пляжах и экскурсионных маршрутах возможны сильные дожди, которые в некоторых районах могут перерасти в настоящие ливни. Также синоптики предупреждают о вероятности песчаных бурь, которые начнутся в среду.

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

При этом, снижение температуры воздуха не ожидается, поэтому отдыхающим придется адаптироваться к жаркому и влажному климату. Такие погодные условия могут представлять опасность для людей с заболеваниями дыхательных путей или сердечно-сосудистыми проблемами.

Туристам, планирующим поездку на курорты Египта с вторника по воскресенье, следует быть готовыми к таким погодным изменениям и принимать меры предосторожности, особенно при планировании экскурсий и прогулок на открытом воздухе.