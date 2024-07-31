Сегодня поступила информация о том, что на египетских курортах ожидается необычная погода. По данным Главного управления метеорологии страны, в ближайшие дни на популярных пляжах и экскурсионных маршрутах возможны сильные дожди, которые в некоторых районах могут перерасти в настоящие ливни. Также синоптики предупреждают о вероятности песчаных бурь, которые начнутся в среду.
При этом, снижение температуры воздуха не ожидается, поэтому отдыхающим придется адаптироваться к жаркому и влажному климату. Такие погодные условия могут представлять опасность для людей с заболеваниями дыхательных путей или сердечно-сосудистыми проблемами.
Туристам, планирующим поездку на курорты Египта с вторника по воскресенье, следует быть готовыми к таким погодным изменениям и принимать меры предосторожности, особенно при планировании экскурсий и прогулок на открытом воздухе.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.