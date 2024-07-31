Почему растут цены на авиабилеты в августе: причины и прогнозы на сентябрь

Россиянам объяснили, почему растут цены на авиабилеты

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рост цен на авиабилеты обусловлен увеличением затрат авиакомпаний на обслуживание, зарплаты сотрудников, лизинговые платежи, а также колебаниями валют и динамическим ценообразованием. Эти причины были озвучены Дмитрием Гориным, вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) и руководителем комиссии РСТ по авиаперевозкам. Информация была предоставлена редакции "Ленты.ру".

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, PDM

Горин отметил, что ежегодно в августе происходит рост цен из-за сезонного спроса. Цены на билеты в последний месяц лета традиционно увеличиваются на 20-53% в зависимости от направления.

"Кроме того, учитывая высокий спрос в бархатный сезон, вполне возможно, что в сентябре тарифы также будут расти", — добавил Горин.