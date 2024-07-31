Рост цен на авиабилеты обусловлен увеличением затрат авиакомпаний на обслуживание, зарплаты сотрудников, лизинговые платежи, а также колебаниями валют и динамическим ценообразованием. Эти причины были озвучены Дмитрием Гориным, вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) и руководителем комиссии РСТ по авиаперевозкам. Информация была предоставлена редакции "Ленты.ру".
Горин отметил, что ежегодно в августе происходит рост цен из-за сезонного спроса. Цены на билеты в последний месяц лета традиционно увеличиваются на 20-53% в зависимости от направления.
"Кроме того, учитывая высокий спрос в бархатный сезон, вполне возможно, что в сентябре тарифы также будут расти", — добавил Горин.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.