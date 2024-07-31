Почему не стоит отдыхать на Черноморском побережье в августе: советы туриста

Турист предостерегает от поездок на Черное море в августе

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Черноморское побережье, традиционно привлекающее множество туристов летом, может представлять риск для отдыхающих в августе, предупреждает путешественник Дмитрий. На основе личного опыта он настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в это время.

Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Дмитрий поделился своим негативным опытом отдыха в Архипо-Осиповке, который закончился ротавирусной инфекцией и двухнедельным пребыванием в больнице. По его словам, в августе существует высокая вероятность подхватить инфекцию из-за большого скопления людей. Вода в море становится грязнее, увеличивается риск нашествия медуз и возможно цветение воды, особенно в районе Анапы.

Турист также предложил рекомендации по оптимальным срокам для посещения Черного моря. Он предпочитает отдыхать в середине или конце июня, когда вода уже достаточно теплая. Сентябрь также подходит для поездок, так как количество туристов уменьшается, а вода остается теплой. Однако, ночи могут быть прохладными, а закаты наступают раньше.