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В Кирове будет запущен новый маршрут "Ворота русского Севера" для туристов

К 650-летию Кирова запустят уникальный туристический маршрут

1:13
Туризм

В Кирове планируется открытие туристического маршрута "Ворота русского Севера" в честь 650-летия города, сообщает РИА Новости.

К 650-летию Кирова запустят уникальный туристический маршрут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кировская область получила субсидию от Министерства экономического развития России для создания уникального маршрута.

Этот маршрут будет кольцевым: будет охватывать историческую часть города, места, связанные с братьями-художниками Виктором и Аполлинарием Васнецовыми, а также современные кварталы.

Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил важность использования туристического потенциала региона, особенно в год юбилея областной столицы. Регион богат историческими, архитектурными и природными объектами, которые могут заинтересовать туристов из других областей.

Маршрут "Ворота русского Севера" станет первым в Кирове, оформленным по современным стандартам. Вдоль маршрута установят световые блоки с описаниями и схемой маршрута, а также QR-коды с информацией о каждом объекте.

Открытие маршрута планируется на 22 сентября, в день основания города.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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