В Кирове будет запущен новый маршрут "Ворота русского Севера" для туристов

В Кирове планируется открытие туристического маршрута "Ворота русского Севера" в честь 650-летия города, сообщает РИА Новости.
Кировская область получила субсидию от Министерства экономического развития России для создания уникального маршрута.
Этот маршрут будет кольцевым: будет охватывать историческую часть города, места, связанные с братьями-художниками Виктором и Аполлинарием Васнецовыми, а также современные кварталы.
Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил важность использования туристического потенциала региона, особенно в год юбилея областной столицы. Регион богат историческими, архитектурными и природными объектами, которые могут заинтересовать туристов из других областей.
Маршрут "Ворота русского Севера" станет первым в Кирове, оформленным по современным стандартам. Вдоль маршрута установят световые блоки с описаниями и схемой маршрута, а также QR-коды с информацией о каждом объекте.
Открытие маршрута планируется на 22 сентября, в день основания города.
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