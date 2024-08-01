Индонезия одобряет открытие генконсульства России на Бали

Избранный президент Индонезии и министр обороны Прабово Субианто на встрече с российским президентом Владимиром Путиным выразил поддержку идеи открытия российского генерального консульства на острове Бали, сообщает РИА Новости.

"Насколько я понимаю, Россия планирует открыть генконсульство на Бали. Мы полностью поддерживаем это", — сказал Прабово Субианто.

"Мы полагаем, что "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали. <…> Мы полностью поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только "Аэрофлотом", но и другими авиакомпаниями", — также добавил президент Индонезии.