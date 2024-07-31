Прямые рейсы на Бали: Индонезия открывает двери для российских авиакомпаний

Индонезия одобрила прямые рейсы на Бали для российских авиакомпаний

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Избранный президент Индонезии и министр обороны Прабово Субианто сообщил во время визита в Москву, что "Аэрофлот" сможет осуществлять прямые рейсы на Бали, передает РБК. Он также выразил готовность предоставить такую возможность и другим российским авиакомпаниям.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

"Аэрофлот может выполнять прямые рейсы на Бали, и мы рады, что Россия открыла там генеральное консульство. Мы поддерживаем возможность прямых рейсов не только для "Аэрофлота", но и для других авиакомпаний", — сказал он.

Ранее сообщалось, что россияне адаптировались к сложным маршрутам и высоким ценам на авиабилеты, чаще путешествуя в Европу, страны Азии и Ближнего Востока. Этим летом количество направлений с прямыми рейсами из России увеличилось незначительно, и россияне часто выбирают маршруты с пересадками в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и ОАЭ. Наиболее популярные европейские направления включают Венгрию, Францию, Италию, Сербию и Испанию.

Кроме того, Российский союз туриндустрии ранее назвал Республику Алтай самым дорогим российским регионом для отдыха в июле. Второе место по стоимости отдыха занял Камчатский край, третье — Московская область, четвертое — Алтайский край, а пятое — Якутия.