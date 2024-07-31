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Рекордное число российских туристов посетит Таиланд в 2024 году: 1,7 млн человек

В 2024 году Таиланд посетит рекордное число российских туристов

1:15
Туризм

У россиян растет интерес к странам Юго-Восточной Азии, и их не пугают транзитные перелеты, заявил в пресс-центре НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

В 2024 году Таиланд посетит рекордное число российских туристов
Фото: web.archive.org by GeoTravellers, CC BY-SA 3.0

В этом году Таиланд посетит рекордное число российских туристов — 1,7 млн человек, и также высок интерес к другим странам Юго-Восточной Азии, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"За первые семь месяцев этого года Таиланд принял миллион российских туристов, что является абсолютным рекордом. Всего за год это число достигнет 1,7 миллиона. Туроператоры внимательно следят за тенденциями спроса. У нас есть 116 стран, доступных без виз или с упрощенными правилами въезда. Туристов не останавливают транзитные перелеты, которые могут быть даже дешевле. Мы наблюдаем значительный интерес к странам Юго-Восточной Азии, что сопровождается ростом транзитных рейсов. Учитывая наличие выкупленного флота, мы ожидаем увеличение количества перевозок в разные направления, включая страны Юго-Восточной Азии", — добавил Горин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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